Quelli che fanno le buche in spiaggia, e noi che ci finiamo dentro

Scicli - Gentile redazione,

vi scrivo per segnalare la cattiva abitudine di alcuni, e fra essi genitori, che durante le giornate di mare si divertono a scavare, spesso con i loro bambini, delle buche in spiaggia, non capendo che buona creanza imporrebbe di coprirle dopo il gioco.

A me che amo correre -ma penche il problema possa essere anche di chi banalmente cammina in spiaggia e può avere una distrazione- è capitato di prendere una storta per la semplice ragione che la spiaggia che da Micenci, a Donnalucata, fino al pantano Arizza, è costellata da questi piccoli e pericolosi crateri. Il problema non è chiaramente solo a Donnalucata, ma si presenta in tutti i lidi che mi capita di frequentare. Potete sensibilizzare i bagnati a porre rimedio alle lore buche?

Grazie molte.