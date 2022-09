Quelli che occupano il posto in spiaggia. Poi ci sono le barche a Sampieri

Scicli - Buongiorno,

personalmente condivido questo articolo "Quelli che occupano il posto in spiaggia dalla sera hanno ragione", però vorrei aggiungere qualcosa in merito. A Sampieri è permesso lasciare parcheggiate, legate, assicurate con lucchetti imbarcazioni da diporto di tutte le dimensioni nello spazio demaniale a seguire il moletto. E questo sotto gli occhi di tutti, compresa la Capitaneria di porto che spesso effettua servizio di controllo.

Qualcuno può dire "ma a chi danno fastidio?", il problema non è questo. Il problema è la legalità; se cio è permesso non vedo perchè non debba essere permesso lasciare sdraio o ombrelloni in spiaggia. Se qualcuno mi spiegasse la differenza sarei grato.

Piero Camponero