Ragusa, a Bruscè siamo senza acqua

Ragusa - Buongiorno, abito in via Ettore Fieramosca a Ragusa. Volevo segnalare che in questa zona, denominata Bruscè, da parecchi giorni non viene erogata l'acqua comunale. Ho cercato di contattare sia l'assessore al ramo che l'ufficio tecnico comunale e non ci sono riuscito. Vi prego di darne comunicazione nel vostro giornale. Grazie