Ragusa-Catania, è abuso di autovelox?

Pedara - Gentile redazione,

sono un automobilista che per ragioni di lavoro faccio quasi quotidianamente la Catania Ragusa, la sede della società per cui lavoro è a Ragusa, strada oltre che notevolmente trafficata anche molto pericolosa.

Sono consapevole che per limitare i rischi serve un controllo reale da parte degli organi preposti ma che questo diventi un bancomat per le casse dei comuni non è giusto ne corretto.

Mettere un limite di 50 Km orari in una strada ad alta percorrenza e soprattutto in rettilineo va al di la di qualsiasi logica di sicurezza ma serve solo a pagare gli stipendi di questo piccolo e sperduto comune.

Chiedere 50 euro per aver superato il limite di 6 km orari ad un lavoratore che già si sobbarca costi rilevanti per muoversi su strade dissestate e non curate è un abuso bello e buono, Soldi che in quel giorno non ho guadagnato.

La legge deve tutelare tutti ma i furbi che la utilizzano per altri scopi non sono degni di far parte di una società civile.

Spero che la mia denuncia sia utile per evitare di perseverare.