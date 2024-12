Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

Volevo solo segnalare al sindaco di ragusa di avere una squadra di vigili ligi al dovere.

Sì, io e altri dieci papà e mamme stavamo prendendo i nostri figli ad un'attività pomeridiana, non a prendere il caffè!, con la macchina in doppia fila.

Ma comunque soprassediamo perché sono in torto, ringrazio il sindaco e il suo team per l'efficienza dimostrata. La multa è stata presa ieri 4 dicembre in via John Anthony Spataro a Ragusa.

Cordialmente,

Fabio.