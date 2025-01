Ragusa - Buon giorno Ragusanews,

Sono una vostra lettrice. Volevo segnalarvi (con la speranza che il vostro messaggio giunga dove non è arrivato quello già inviato da me al sito del Comune) che in via sacerdote Licitra (nel tratto compreso tra via sacerdote Di Giacomo e via Vincenzo Lorefice) staziona da più di una settimana un sacco di spazzatura abbandonata dai soliti incivili. Si trova sotto cia Archimede.

Grazie dell'attenzione.

Enza