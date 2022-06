Regione finanzia pista ciclabile Donnalucata, il grazie dei promotori

Scicli - Il comitato promotore per la realizzazione della pista ciclo pedonale Donnalucata Playa Grande, formato da semplici cittadini, dalla fondazione Confeserfidi, da associazioni sportive, ciclistiche e di camminatori, da associazioni culturali e socio economiche, con la presente nota per la stampa comunica grande soddisfazione per l’ottenimento del finanziamento dell’opera.

Con deliberazione di giunta n. 292 del 31/05/2022 la regione siciliana ha infatti finanziato, su proposta dell’Assessore Falcone, il progetto della pista ciclabile che collega le borgate di Playa Grande e Donnalucata per ben 720.000 euro!

Grazie a questa iniziativa si potrà fruire in maniera del tutto diversa di un tratto di costa che, se vissuto a piedi o in bici, assume una importante e coinvolgente valenza paesaggistica. Questo perché si percorre un tratto di strada che, ad un certo punto, non ha abitazioni né a destra né a sinistra, proponendosi in tutta la sua naturalezza verso il mare, con immagine da cartolina. Si trattera’ di riqualificare seriamente la parte verso il mare, oggi preda di erbacce, rifiuti, lattine, bottiglie ed impedimenti vari che, invece, diventerà uno spazio di passeggio destinato alla collettività. Camminatori, ciclisti, sportivi e famiglie potranno godere in tutta sicurezza di un percorso di circa 2 km a loro dedicato, praticamente sul mare! L’opera viene qualificata come “Itinerario ciclopedonale”, il quale, ai sensi del nuovo Codice della strada all’art. 2 viene definito come “strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada”. La ciclo-pedonale, si svolgerà sulla carreggiata “lato mare” del Viale Della Repubblica (all’interno di Donnalucata) e della successiva SP95 verso Playa Grande, per una lunghezza complessiva di circa 2 km.

Intendiamo ringraziare l’Amministrazione comunale ed in particolare l’ex assessore Viviana Pitrolo e l’ing. Andrea Pisani per aver ottimamente coordinato ed unificato il necessario iter progettuale ed amministrativo-autorizzativo; si è reso infatti necessario il coordinamento con altre istituzioni, tra le quali la ex provincia di Ragusa, in quanto una parte del tratto in oggetto è di sua competenza. Inoltre, si rende necessario congiungere in maniera coordinata anche il progetto elaborato dal Comune di Scicli insieme al Comune di Ragusa per realizzare, con fondi pubblici già stanziati, una pista ciclabile, in corso di realizzazione, che collega Marina di Ragusa a Playa Grande.

Il comitato intende inoltre ringraziare sentitamente l’onorevole Orazio Ragusa, il cui impegno diretto ha invece consentito di ottenere il finanziamento dell’opera nella sua totalità.

Come noto, il comitato promotore aveva avviato una raccolta fondi per procedere con un primo tracciamento della pista ciclo pedonale ma, a questo punto, grazie al finanziamento regionale, sarà interamente realizzata.

Il comitato promotore vigilerà affinche, di conseguenza, la nuova amministrazione comunale realizzi al piu’ presto l’opera tanto attesa da chi ama fruire delle nostre bellezze naturali.

Scicli, 03 giugno 2022

F.to

Renato Bonomo

Rita Luciani

Francesco Migliore

Giovanni Bracchini

Martina Mililli

Giuseppe La Guardia

Sandro Riccotti

Bartolo Mililli

Giovanni Favacchio

Peppe Mariotta

Sara Gazzè

Thomas Cannella