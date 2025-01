Riaprire alle auto via Roma a Ragusa? Già che ci siamo, apriamo un drive in!

Ragusa - Gentile Ragusanews,

Riaprire via Roma al traffico? Ma certo, magari facciamo posteggiare le auto e vicino alla via sant'Anna facciamo un drive-in con qualche signorina scollacciata che vende scacce al pomodoro.

Ma poi aprire al traffico per cosa?

Una volta si doveva per fare shopping adesso non c'è neppure quella scusa perché non ci sono più negozi. Ma come non si capisce che se si vuole rianimare via Roma ed il centro storico l'unico modo e far si che ci torni la vita la gente in carne e ossa che ci abita stabilmente i bambini che giocano, i negozi di alimentari, gli ambulanti....

Insomma, la vita vera e quindi creare le condizioni economiche ed abitative affinché torni conveniente e pratico vivere al centro, quindi consentire un piano di edilizia che possa consentire e agevolare la demolizione di case catapecchie che nulla hanno di "storico" e la realizzazione con le dovute regole e condizioni di nuove abitazioni x giovani e non.... altrimenti rassegniamoci il centro di Ragusa e moribondo e pensare di portare le auto nell' unico e minimo tratto pedonale equivale a dare il colpo di grazia...cosi quelle 20/ 30 persone che ogni tanto ci vanno a passeggiare nn avranno piu ragioni x andarci e quei pochi turisti che si avventurano fino in via roma scapperanno x la puzza di smog e magari faranno una foto per immortalare l'unica città o paesino in Italia che non ha neanche un metro di zona pedonale

News Correlate