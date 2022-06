Sciopero del 25 giugno, ci scrive Ryanair

Gentilissimi,

in riferimento alla notizia pubblicata sullo sciopero Ryanair del 25 giugno, condividiamo con voi statement ufficiale Ryanair:

Le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero del 25 giugno, non hanno iscritti tra i nostri equipaggi e per questo motivo non sono riconosciute da Ryanair. Le stesse sigle hanno proclamato lo sciopero dello scorso 8 giugno presso le nostre basi italiane ma l’agitazione non ha avuto alcun seguito ne adesione da parte degli equipaggi Ryanair.

Ryanair riconosce in Italia 3 sindacati principali e rappresentativi (FIT CISL, ANPAC e ANPAV) con i quali ha negoziato i Contratti di Lavoro Collettivi per i propri equipaggi italiani.