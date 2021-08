Sindaco Cassì, buona villeggiatura a Scicli. Intanto a Ragusa...

Ragusa - Egr. Sig. Sindaco,

anche quest'anno la ditta incaricata del ritiro dei rifiuti, non ha ottemperato a quanto stabilito circa il doppio prelievo settimanale della plastica e dell'indifferenziata nella zone periferiche di Marina di Ragusa, creando non pochi disagi ai residenti di quelle zone (Castellana nuova, Volpe, Eredità, Principe Gatto Corvino, ecc).

Nel contempo i residenti delle suddette zone pagano le loro rate di tasse come se quel servizio fosse stato regolarmente effettuato. Capisco che Lei trascorre le meritate ferie in quel di Playa Grande, territorio di Scicli, ma forse fare un giretto turistico, di tanto in tanto, nelle zone periferiche di Mazzarelli non sarebbe male. Si renderebbe conto degli sforzi che i suoi Concittadini fanno per mantenere il decoro delle Contrade Contrade periferiche. Dai cartelli di divieto, alla pulizia volontaria, ecc....per fortuna che Selvaggia Lucurelli si è fermata a Noto senza proseguire oltre. La ringrazio e mi scuso per il disturbo arrecato.

Paolo Schininà