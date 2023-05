Un piccione viaggiatore è arrivato nel mio balcone

Ragusa - Buongiorno, vi scrivo per chiedere in qualche modo aiuto...da circa 5 giorni un piccione viaggiatore sosta sul mio balcone, è in buono stato (almeno a me sembra), ha degli anelli alle zampe, in uno dei due c'è riportata la scritta "Malta 2021 3002", suppongo sia la provenienza, anno di nascita e matricola. Ho dato da bere e mangiare, ma non so come poterlo aiutare.

Inoltre il mio balcone è diventato inagibile per via degli escrementi e cosa più preoccupante ho due gatti in casa...se avete contatti di qualcuno che possa occuparsene o può farlo ritornare al suo padrone giratemeli per favore.

Vi allego foto. Grazie e buon lavoro.