Vaccini, prenotati e non prenotati, tutti insieme all'Hub

Modica - Assembramento, disorganizzazione e nessuno risponde per direttive assurde. Dopo la tarantella delle prenotazioni, chi oggi si è recato all’hub in localita Beneventano a Modica ha trovato una bella sorpresa. Fino alle 14, coda unica con prenotati e non prenotati insieme. Inutile dire che gli orari delle prenotazioni sono passati in fanteria. Senza transenne e con rilevante incontrollato assembramento.

Dalle 14, dopo che si è chiesto spiegazione, cambio di rotta. File separate e precedenza ai non prenotati. Ma ancora assembramenti come quelli fotografati sotto al tendone di ingresso. Onore e stima a tutti coloro che stanno lavorando sodo sul campo. Un po’ meno a chi - non sappiamo i nomi nonostante sia stato chiesto alla dottoressa che dirige l’hub - ha ‘pensato’ la logistica.