Viabilità a Marina di Ragusa, il sindaco Cassì risponde al nostro lettore

Ragusa - Gentile redazione di Ragusanews,

torno a scrivervi. Il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che avevo contattato per questa questione che vi ho esposto, mi dato una risposta che vi espongo di seguito con testo copia incolla da email di risposta:

"Buonasera,

perdoni il ritardo della risposta ma ricevo decine e decine di messaggi al giorno.

Comprenderà che non sono d'accordo con i suoi giudizi assoluti: non considero "indubbio" "il prezzo inopportuno" che la comunità starebbe pagando, né "scellerata" la scelta.

La pista ciclabile ha contribuito a mettere in sicurezza il ponticello per Casuzze, pericoloso sia da un punto di vista strutturale, perché non progettato per gestire certi carichi, sia per la commistione di mezzi (anche pesanti), pedoni e ciclisti nell'arco di pochi metri che si generava. Consideriamo, insieme al Comune di Santa Croce, la pista ciclabile un valore aggiunto, un'opportunità di valorizzazione del litorale e un incentivo a preferire la mobilità sostenibile (come infatti sta avvenendo sempre più spesso) all'utilizzo di mezzi a motore.

Condivido semmai con lei la necessità di migliorare la circonvallazione, che di per sé però ha già tutti i criteri previsti. Per questo abbiamo dato un contributo alla ex provincia per illuminare la rotonda e continueremo lavorare in questa direzione, ma non riteniamo di riprogettare l'intervento, alla luce proprio dei problemi generati al doppio senso di circolazione che lei auspica.

Cordialmente

Peppe Cassì"