Voli, da Ragusa per la Sardegna conviene partire da Catania

Ragusa - Cara Ragusanews,

quanto mi manca la la mia compagnia Ryanair...

Ieri ho controllato dei voli per la Sardegna, da Comiso potrei partire con 6/7 ore di viaggio ad un costo che non conviene; invece se vado a Catania dalla mia amata Ryanair, posso partire con prezzi bassi bassi in luglio andata e ritorno.

Spendo quasi più di autobus per andare in aeroporto a Catania. Non ci sono compagnie che posso competere con Ryanair per quanto riguarda il costo dei biglietti, e chi vive di pensione o ha uno stipendio normale può permettersi solo una compagnia e per un volo da due orette, anche se ci sono pochi confort, come qualcuno dice, ma chi se ne frega, grazie che ci fa volare.

P.S.: mi auguro che un domani posso nuovamente partire da Comiso con Ryanair per Malpensa-Milano

Adriana