Wind-Tre down a Scicli, utenti disperati

Scicli - Gentile redazione,

il territorio del Comune di Scicli da 48 ore è senza linea voce e dati per l’operatore Wind-Tre.

Sono migliaia gli utenti del nostro paese, me incluso, che da 2 giorni non hanno alcuna possibilità di poter telefonare o ricevere chiamate su rete mobile Wind.

Dopo 40 minuti di telefonata al n. 159, servizi clienti, con un passaggio obbligato su un call center straniero che non riusciva nemmeno a individuare su mappa la nostra Sicilia, figuriamoci stabilire dove fosse ubicato Scicli, un agente italiano fa luce sul guasto alla telefonia mobile di Wind per la nostra area e, in particolare, centro storico e bassa periferia, fino al viale 1 maggio.

In sostanza, tutta Scicli.

Su quattro antenne a diposizione di Wind, 2 sono fuori uso. Totalmente fuori uso. Sarebbe in corso un intervento che, per ritardo consegna e mancanza di pezzi di ricambio elettronici, lascerà tutti i cittadini di Scicli con scheda sim Wind, fino a giorno 9, senza linea.

Tutto ciò è inaccettabile. Per ovvi motivi commerciali e soprattutto per la privazione di un servizio di telefonia che, per anziani e malati, si rivela essenziale.

Un disagio che durerà 4 giorni, inclusi questi due, ieri e oggi, appena trascorsi. Se tutto andrà per il verso giusto nell’intervento di manutenzione alle antenne, Scicli avrà linea Wind a partire da giorno 9.

Chiederò al nostro Sindaco, di intervenire formalmente sulla compagnia telefonica. L’assenza di rete mobile è un problema anche di sicurezza nella gestione delle emergenze per la Protezione Civile, con la messaggistica IT- Alert. Al momento, e per 4 giorni, non garantita da Wind nel nostro paese.