Un vaccino sperimentale contro la leucemia mieloide acuta ha superato un passaggio decisivo della sperimentazione clinica, mostrando risultati incoraggianti sulla sopravvivenza dei pazienti. Il trattamento, chiamato galinpepimut-S (GPS), ha ridotto del 41% il rischio di morte rispetto alle terapie alternative utilizzate nello studio.

La sperimentazione di fase 3, condotta su 126 pazienti, ha raggiunto il suo obiettivo principale, aprendo la strada ai prossimi passaggi per ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione negli Stati Uniti.

La notizia è stata annunciata il 17 novembre dalla società farmaceutica Sellas Life Sciences, che sta sviluppando il farmaco insieme al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. I risultati rappresentano un nuovo segnale positivo nel campo dei vaccini antitumorali, un settore della ricerca che nel corso del 2026 ha registrato altri importanti progressi.

I risultati della sperimentazione

I numeri più significativi riguardano la sopravvivenza. Tra i pazienti trattati con galinpepimut-S la sopravvivenza mediana è stata di 24 mesi, contro i 14,7 mesi registrati nel gruppo sottoposto alle migliori terapie alternative disponibili. Una differenza di oltre nove mesi.

La riduzione del rischio di morte è stata quantificata nel 41%. Il risultato è stato statisticamente significativo, con un valore di p pari a 0,035, e ha consentito allo studio di raggiungere il suo endpoint primario, cioè l’obiettivo principale fissato dal protocollo.

Il trial, denominato REGAL, ha coinvolto complessivamente 126 persone ed è stato condotto confrontando il vaccino con le altre opzioni terapeutiche disponibili, scelte dai medici in base alle condizioni dei pazienti.

Il trattamento è risultato generalmente ben tollerato. Gli effetti collaterali più frequenti sono stati reazioni locali nel punto dell’iniezione, prevalentemente di intensità lieve o moderata. L’azienda non ha segnalato nuovi problemi di sicurezza.

A chi è destinato il vaccino

È importante chiarire che i risultati non riguardano indistintamente tutti i malati di leucemia. La sperimentazione ha interessato una categoria particolarmente fragile: pazienti affetti da leucemia mieloide acuta che avevano già raggiunto una seconda remissione completa o una remissione successiva, ma per i quali non era possibile ricorrere al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

La leucemia mieloide acuta è una forma aggressiva di tumore del sangue che colpisce le cellule del midollo osseo responsabili della produzione delle cellule ematiche. Le cure si basano generalmente sulla chemioterapia e, quando possibile, sul trapianto. Anche dopo una remissione, tuttavia, possono rimanere nell’organismo cellule tumorali residue, con il rischio che la malattia si ripresenti.

È proprio su questo problema che punta il nuovo vaccino: aiutare il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule leucemiche che potrebbero essere sfuggite alle terapie precedenti.

Come funziona il vaccino galinpepimut-S

A differenza dei vaccini tradizionali, galinpepimut-S non serve a prevenire una malattia, ma a stimolare le difese immunitarie contro un tumore già diagnosticato. Si tratta quindi di un’immunoterapia terapeutica.

Il farmaco è progettato per agire contro una proteina chiamata WT1, presente in diverse forme tumorali e frequentemente espressa nelle cellule della leucemia mieloide acuta. Il vaccino contiene quattro peptidi derivati da questa proteina, con l’obiettivo di attivare due categorie di cellule del sistema immunitario, i linfociti T CD4+ e CD8+, e indirizzarle contro le cellule tumorali che esprimono WT1.

Una delle caratteristiche più interessanti è che si tratta di un vaccino cosiddetto «off the shelf», cioè già pronto all’uso. Non deve essere personalizzato e prodotto ogni volta partendo da un campione del tumore del singolo paziente.

È una differenza importante rispetto ad altri vaccini antitumorali sperimentali basati sulla tecnologia a mRNA, che possono invece essere realizzati su misura per ciascun malato.

Quando potrebbe arrivare

Il superamento della fase 3 rappresenta un risultato importante, ma non significa che il vaccino sia già disponibile per i pazienti. Servono ancora i passaggi regolatori necessari per ottenere il via libera delle autorità sanitarie.

Sellas Life Sciences ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto con la Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia statunitense che autorizza i farmaci, e di preparare la documentazione per la richiesta di approvazione nella prima metà del 2027.

I risultati completi, compresi quelli relativi agli altri obiettivi della sperimentazione, come la sopravvivenza libera da leucemia e il rischio di ricaduta, saranno presentati in una successiva occasione scientifica e sottoposti alla pubblicazione su una rivista medica.

Per ora, dunque, non si può parlare di una cura definitiva né di una terapia disponibile per tutti i pazienti. Ma per una categoria di malati con poche alternative terapeutiche, i risultati dello studio REGAL rappresentano un passo avanti significativo.

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