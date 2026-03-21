L’Eurospin richiama la mousse con salmone per rischio botulino: l’allerta del Ministero

Botulino, prodotto richiamato dai supermercati
di Redazione
Roma – La catena di supermercati Eurospin ha disposto il ritiro immediato da tutti i propri punti vendita di un lotto di mousse al salmone per un possibile rischio microbiologico. Il provvedimento è legato al sospetto della presenza di tossine botuliniche, potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori. Il prodotto coinvolto è la Mousse con Salmone a marchio Land, venduta esclusivamente nei negozi Eurospin.
L’allerta è stata attivata il 19 marzo 2026, mentre la comunicazione ufficiale è comparsa il giorno successivo sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami alimentari.
La mousse è confezionata in vaschette da 135 grammi e prodotta dall’azienda Exquisa nello stabilimento di Buchloe, in Germania, per conto di Eurospin Italia.
Il richiamo riguarda nello specifico il lotto con scadenza fissata al 20 maggio 2026. Il ritiro è stato deciso in via precauzionale dal produttore a causa della possibile presenza di batteri in grado di produrre tossine botuliniche.
Questi microrganismi sono responsabili del botulismo, una patologia rara ma estremamente grave. Per questo motivo, anche se i prodotti sono già stati tolti dagli scaffali, chiunque li abbia acquistati è invitato a non consumarli e a riportarli al punto vendita per il rimborso.
I rischi
Come sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità, anche quantità minime di tossina botulinica possono causare effetti molto seri, fino a risultare fatali. Di conseguenza, è fortemente sconsigliato assaggiare alimenti sospetti di contaminazione.
Cos’è il botulino
Il botulismo è una malattia causata dalla tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum, che attacca il sistema nervoso.
Sintomi principali
I sintomi possono comparire da poche ore fino a qualche giorno dopo l’ingestione e tendono a peggiorare rapidamente:
- Visione offuscata o doppia
- Difficoltà a parlare e deglutire
- Bocca secca
- Debolezza muscolare progressiva
- Palpebre cadenti
- Difficoltà respiratorie (nei casi più gravi)
- Paralisi flaccida (che può estendersi a tutto il corpo)
Un aspetto importante: di solito non c’è febbre, il che può rendere il quadro meno evidente all’inizio.
Quando preoccuparsi
Se compaiono sintomi neurologici (vista doppia, difficoltà a deglutire, debolezza), bisogna andare subito al pronto soccorso. È un’emergenza medica.
Cura e trattamento
Il trattamento deve essere tempestivo e avviene in ospedale:
- Somministrazione di antitossina botulinica: blocca l’azione della tossina non ancora legata ai nervi
- Supporto respiratorio: nei casi gravi può servire la ventilazione assistita
- Monitoraggio intensivo: spesso in terapia intensiva
L’antitossina non “guarisce” subito, ma impedisce che la situazione peggiori. Il recupero può richiedere settimane o mesi.
Cosa NON fare
- Non assaggiare cibi sospetti
- Non aspettare che “passi da solo”
- Non sottovalutare sintomi iniziali
Se hai acquistato il prodotto richiamato o pensi di aver consumato qualcosa a rischio, meglio essere prudenti: anche un dubbio vale una verifica medica.
© Riproduzione riservata