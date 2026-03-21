L’Eurospin richiama la mousse con salmone per rischio botulino: l’allerta del Ministero

Roma – La catena di supermercati Eurospin ha disposto il ritiro immediato da tutti i propri punti vendita di un lotto di mousse al salmone per un possibile rischio microbiologico. Il provvedimento è legato al sospetto della presenza di tossine botuliniche, potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori. Il prodotto coinvolto è la Mousse con Salmone a marchio Land, venduta esclusivamente nei negozi Eurospin.

L’allerta è stata attivata il 19 marzo 2026, mentre la comunicazione ufficiale è comparsa il giorno successivo sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami alimentari.

La mousse è confezionata in vaschette da 135 grammi e prodotta dall’azienda Exquisa nello stabilimento di Buchloe, in Germania, per conto di Eurospin Italia.

Il richiamo riguarda nello specifico il lotto con scadenza fissata al 20 maggio 2026. Il ritiro è stato deciso in via precauzionale dal produttore a causa della possibile presenza di batteri in grado di produrre tossine botuliniche.

Questi microrganismi sono responsabili del botulismo, una patologia rara ma estremamente grave. Per questo motivo, anche se i prodotti sono già stati tolti dagli scaffali, chiunque li abbia acquistati è invitato a non consumarli e a riportarli al punto vendita per il rimborso.

I rischi

Come sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità, anche quantità minime di tossina botulinica possono causare effetti molto seri, fino a risultare fatali. Di conseguenza, è fortemente sconsigliato assaggiare alimenti sospetti di contaminazione.

Cos’è il botulino

Il botulismo è una malattia causata dalla tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum, che attacca il sistema nervoso.

Sintomi principali

I sintomi possono comparire da poche ore fino a qualche giorno dopo l’ingestione e tendono a peggiorare rapidamente:

Visione offuscata o doppia

Difficoltà a parlare e deglutire

Bocca secca

Debolezza muscolare progressiva

Palpebre cadenti

Difficoltà respiratorie (nei casi più gravi)

Paralisi flaccida (che può estendersi a tutto il corpo)

Un aspetto importante: di solito non c’è febbre, il che può rendere il quadro meno evidente all’inizio.

Quando preoccuparsi

Se compaiono sintomi neurologici (vista doppia, difficoltà a deglutire, debolezza), bisogna andare subito al pronto soccorso. È un’emergenza medica.

Cura e trattamento

Il trattamento deve essere tempestivo e avviene in ospedale:

Somministrazione di antitossina botulinica: blocca l’azione della tossina non ancora legata ai nervi

Supporto respiratorio: nei casi gravi può servire la ventilazione assistita

Monitoraggio intensivo: spesso in terapia intensiva

L’antitossina non “guarisce” subito, ma impedisce che la situazione peggiori. Il recupero può richiedere settimane o mesi.

Cosa NON fare

Non assaggiare cibi sospetti

Non aspettare che “passi da solo”

Non sottovalutare sintomi iniziali

Se hai acquistato il prodotto richiamato o pensi di aver consumato qualcosa a rischio, meglio essere prudenti: anche un dubbio vale una verifica medica.

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