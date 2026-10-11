Levante: Prendo psicofarmaci e lo dico

«Una terapeuta, anni fa, mi disse: “Come può essere libera di amare se il suo più grande amore è morto? Lei tende a ucciderlo, l’amore”»: è da questa lezione che Levante ha finalmente trovato le risposte che cercava. «Mi sono arresa all’idea di trovarne il significato. L’amore è, arriva come arriva», ha affermato.

Per giungere a questa consapevolezza, però, c’è voluto del tempo: la cantautrice siciliana Levante, oggi 39enne, ha chiesto aiuto a uno psichiatra, una terapeuta, una life coach e anche «qualche sciamanetta», dice a Vanity Fair. Un percorso intenso, che l’ha portata a comprendere come quei continui tentativi di autosabotaggio affondassero le radici in un’unica, dolorosa ferita: la perdita del padre.

È proprio da qui che prende vita il suo nuovo brano, Abissale, contenuto nell’album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, in uscita il prossimo 9 ottobre.

Il rapporto con il padre

Oggi la cantautrice ha imparato a guardare diversamente la figura paterna: «Quell’uomo che avevo santificato perché era morto aveva delle colpe. Non colpe scelte: erano ferite trasmesse di padre in figlio. E io ho ricevuto la sua durezza, e poi la sua assenza».

Di lui ricorda una duplice identità, con tratti estremi: «Aveva una simpatia fuori dal comune, ci faceva morire dal ridere. Ballerino, canterino, un giullare. Poi però arrivava il momento in cui una cosa piccola diventava una catastrofe, e dalla gioia ti portava al terrore».

Un uomo «punitivo», da cui Levante ammette di aver ereditato molta rabbia. Quando è scomparso, lei era soltanto una bambina: «Avevo nove anni. E succede che diventi la madre di tua madre. Se c’era un problema dicevo: tranquilla, me la vedo io». Una bambina che non ha mai cercato compassione, ma solo supporto: «Ero arrabbiata con la vita. Ho ricevuto pietà e compassione, non mi è servito a niente, anzi mi ha fatto solo sentire sfortunata, vittima. E non è giusto sentirsi vittima, perché la vita ti accade. Non c’è un disegno, le persone vanno e vengono, si trasformano». Il vero riscatto è arrivato poi grazie alla madre, con il trasferimento da Palagonia, in Sicilia, a Torino.

L’amore, Alma e il periodo buio

Al fianco del compagno Pietro Palumbo, con cui fa coppia fissa dal 2019, Levante ha trovato un nuovo equilibrio, anche se dice: «In amore sono un disastro». Palumbo le ha insegnato un modo maturo di vivere i sentimenti: «Mi ha insegnato la calma, a misurare le parole, a essere meno irruente. E la libertà. Pensavo che l’amore fosse un contatto costante; con lui ho conosciuto quello adulto: devo sapere che stai bene, il resto me lo racconti poi».

Dalla loro unione è nata la figlia Alma, nel 2022. Subito dopo il parto, tuttavia, per l’artista è iniziato un periodo buio: «Sono caduta giù, giù, giù. Mi hanno diagnosticato due depressioni: quella post partum, che si è risolta, e quella infantile, mai curata, di quando è morto mio padre. Quella è una cicatrice, resta lì». A salvarla sono stati il supporto farmacologico e la terapia: «Un giorno ho detto al mio psichiatra: “Dottore, questa medicina funziona”. E lui: “Non è la medicina, sei tu. Questa persona che ti piace sei proprio tu”».

L’artista, però, ammette di essersi buttata subito a capofitto nei suoi impegni, invece di prendersi tempo per esplorare e capire quella grande trasformazione che era appena avvenuta nella sua vita: «Al decimo giorno dopo il parto mi ero già messa al pianoforte. Tenevo mia figlia in braccio e suonavo. Non mi sono concessa la lentezza».

Sanremo e l’attacco all’IA

Un anno dopo la maternità è arrivato il ritorno sul palco dell’Ariston, vissuto inizialmente con conflitto: «Avevo detto: se scelgono Vivo non vado. E invece sono andata. Per paura di non esserci. Era la depressione». La canzone, ammette, non rispecchiava appieno il suo stato d’animo di allora, a differenza del brano Sei tu, con cui ha gareggiato nel 2026, simbolo di una vera rivincita personale.

La cantautrice è stata l’unica, durante la scorsa edizione del Festival, a portare un brano con una sola firma, la sua: «Io mi chiudo da sola in una stanza a scegliere le parole da quando avevo nove anni. L’architetto firma il progetto, non il muratore, che pure è bravissimo». Ed è spietata sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nella musica: «Sono contraria a usarla per scrivere canzoni dal punto di vista creativo. A quel punto sei semplicemente un operatore AI, non sei uno scrittore né niente».

Un nuovo Festival di Sanremo da concorrente? Al momento lo esclude, dicendo che preferirebbe presentare i suoi colleghi e per “fare il giullare di tutti”. Ma ripone piena fiducia nella conduzione di Stefano De Martino: «Farà il suo spettacolo meravigliosamente, è un grande professionista».

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