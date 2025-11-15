Jovanotti torna in Sicilia dopo otto anni, il live dell’estate ad agosto a Palermo

Il 29 agosto 2026
di Redazione
Palermo – Dopo otto anni torna in Sicilia, il 29 agosto, all’Ippodromo La Favorita di Palermo.
La prevendita, riservata ai clienti Banca Ifis e Illimity, aprirà venerdì 14 alle ore 15.00 fino a domenica 16 novembre alle ore 15.00. La vendita generale partirà domenica 16 novembre alle ore 15.00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.
Le tappe italiane di L’Arca di Loré – Jova Summer Party
7 agosto OLBIA – ARENA SOUND PARK
12 agosto MONTESILVANO – MUSIC ARENA
17 agosto BARLETTA – MUSIC ARENA
22 agosto CATANZARO – CALABRIA MUSIC ARENA
29 agosto PALERMO – IPPODROMO LA FAVORITA
5 settembre NAPOLI – IPPODROMO AGNANO
12 settembre ROMA – CIRCO MASSIMO (JOVA AL MASSIMO)
