L’ex calciatore Nicola Berti si è sposato a Noto

L'ex calciatore Nicola Berti e la moglie Hayet si sono sposati a Noto, all'Agua beach di San Lorenzo.

Noto – L’ex calciatore Nicola Berti e la moglie Hayet si sono sposati a Noto, all’Agua beach di San Lorenzo.

Nicola Berti, storico campione dell’Inter e della Nazionale, è finalmente convolato a nozze con la sua storica compagna, madre dei suoi figli, Hayet e ha scelto l’incantevole spiaggia di San Lorenzo per la cerimonia nuziale.

Ad officiare il rito civile il proprietario della struttura scelta dagli sposi, l’Agua Beach, Guglielmo Pacchione che è anche il presidente dei Balneari di CNA Siracusa.

Tra gli ospiti anche il sindaco di Noto, Corrado Figura, accompagnato dalla sua signora.

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