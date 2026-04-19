L’ex calciatore Nicola Berti si è sposato a Noto

L'ex calciatore Nicola Berti e la moglie Hayet si sono sposati a Noto, all'Agua beach di San Lorenzo.
di Redazione
Noto – L’ex calciatore Nicola Berti e la moglie Hayet si sono sposati a Noto, all’Agua beach di San Lorenzo.
Nicola Berti, storico campione dell’Inter e della Nazionale, è finalmente convolato a nozze con la sua storica compagna, madre dei suoi figli, Hayet e ha scelto l’incantevole spiaggia di San Lorenzo per la cerimonia nuziale.
Ad officiare il rito civile il proprietario della struttura scelta dagli sposi, l’Agua Beach, Guglielmo Pacchione che è anche il presidente dei Balneari di CNA Siracusa.
Tra gli ospiti anche il sindaco di Noto, Corrado Figura, accompagnato dalla sua signora.
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