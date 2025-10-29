L’ex Club Med Kamarina diventa Costa Ragusa Borgo & Resort e assume personale. Come candidarsi

Ragusa – Arrow Global Italia e Mangia’s Hotels & Resorts hanno annunciato oggi l’apertura nell’estate 2026 di Costa Ragusa Borgo & Resort, durante una conferenza stampa istituzionale alla presenza dei vertici aziendali e delle autorità locali che si è tenuta a Palazzo La Rocca, nel cuore di Ragusa.

Il resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia, la piattaforma italiana del Gruppo Arrow Global – investment manager leader in Europa nel real estate e nel private credit – in partnership con l’operatore Mangia’s – leader nel settore dell’hospitality italiana – porterà alla creazione di circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza.

L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, volto a generare valore occupazionale e sociale per tutto il territorio, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group, tra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia.

Le posizioni professionali ricercate:

La selezione, affidata a Gi Group, riguarda tutte le principali aree operative e gestionali del resort e sarà condotta in stretta sinergia con Mangia’s, secondo criteri di trasparenza, rigore professionale e attenzione alla qualità. L’obiettivo è formare una squadra qualificata, motivata e in sintonia con il territorio, capace di rappresentare una nuova idea di ospitalità mediterranea.

Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti:

® Area direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale.

® Area intrattenimento (A&G Entertainment) – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager.

® Area Back Office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere.

® Area Dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar.

® Area Cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s.

® Area Front Office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager.

® Area Tecnica e Manutenzione (POMEC) – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent.

Modalità di candidatura

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts – linkedin.com/company/mangias. I colloqui si svolgeranno presso la filiale Gi Group di Ragusa, in Via Mariano Rumor 8, unico punto fisico di riferimento per il processo di selezione.

I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy, il programma di sviluppo interno che ha già formato centinaia di professionisti dell’ospitalità. L’Academy, giunta all’ottava edizione, è uno strumento strategico per garantire qualità del servizio, crescita professionale e cultura dell’accoglienza.

Costa Ragusa Borgo & Resort una nuova destinazione d’eccellenza nel Mediterraneo

Immerso in oltre 90 ettari di natura incontaminata tra uliveti secolari e il mare cristallino della costa sud-orientale della Sicilia, a pochi chilometri dalla Val di Noto, Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un nuovo concetto di ospitalità mediterranea. La struttura si compone di due anime complementari:

il Resort 5 stelle Lusso, con 105 camere e suite dal design ricercato, concepite per un soggiorno esclusivo che unisce raffinatezza, quiete e autenticità nello stile mediterraneo; e il Borgo 5 stelle, con 434 camere, suite e ville ispirate ai borghi siciliani, pensato per accogliere famiglie e viaggiatori internazionali in un ambiente elegante e accogliente, dove tradizione e comfort contemporaneo si incontrano.

Il resort rappresenterà un importante motore di sviluppo per la regione, contribuendo alla destagionalizzazione del turismo, alla crescita dell’occupazione qualificata e al consolidamento della Sicilia come destinazione internazionale d’eccellenza.

