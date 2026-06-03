L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi medico di base, è a Marzamemi

A Noto e Marzamemi è in vacanza Marta Pasqualato.

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Marzamemi – A Noto e Marzamemi è in vacanza Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi medico di base. Mamma di un bimbo di un anno, si è laureata con una tesi sulla Depressione Post-partum.

Marta Pasqualato, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi nota per il suo percorso alla corte del tronista Nicolò Brigante nel 2018.

Diventata medico professionista seguendo il suo sogno e preferendo non continuare la strada della televisione dopo questa esperienza, Marta ha trovato l’amore al fianco di Nicolò Del Mela e insieme hanno deciso di mettere su famiglia, in un momento molto particolare per lei dato che si stava specializzando. La nascita di Carlo è arrivata, infatti, ad appena un mese dalla discussione della tesi ma tutto è andato per il meglio.

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