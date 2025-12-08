L’ex Provincia di Ragusa assume due persone con disabilità come uscieri

A tempo pieno e indeterminato
di Redazione
Ragusa – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa annuncia l’avvio delle procedure per l’assunzione di due unità di personale disabile con profilo di usciere, in applicazione della Legge 68/1999 e nell’ambito degli obblighi occupazionali previsti per l’anno 2025. Le figure selezionate saranno inquadrate nell’Area degli Operatori del vigente CCNL Funzioni Locali, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Alla procedura potranno accedere i candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, della qualifica professionale corrispondente al profilo di usciere e dell’iscrizione negli elenchi e nella graduatoria provinciale dei lavoratori disabili di Ragusa, come previsto dall’articolo 8 della Legge 68/1999.
