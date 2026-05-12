“L’ha rapita”: ma la donna entrata nel bagagliaio era l’amante

Caltanissetta – Una donna fatta entrare nel portabagagli di un’auto in pieno centro a Caltanissetta ha allarmato alcune studentesse che, temendo un rapimento, hanno immediatamente avvertito la polizia. Gli agenti hanno rintracciato la macchina e identificato il guidatore, accompagnandolo in questura per chiarimenti.

Ma a quanto pare non era un sequestro. Lui ha spiegato agli investigatori che la donna era la sua amante e che per evitare che qualcuno la vedesse uscire dal palazzo in cui avevaNO trascorso la notte l’aveva fatta nascondere temporaneamente nel bagagliaio dell’auto, con l’intenzione di farla scendere poco dopo in un’altra zona della città. La vicenda si è quindi conclusa senza conseguenze.

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