“L’ho ucciso per gelosia”

Palermo – E’ ancora poco chiara la morte di Paolo Taormina, 21enne ucciso a Palermo nel corso della notte. Un omicidio per il quale è stato fermato il 28enne Gaetano Maranzano, trovato a casa assieme alla compagna in via Nino Geraci. Il giovane ha confessato, sostenendo di aver incontrato casualmente Paolo (nella foto in basso) la scorsa notte mentre interveniva per sedare una rissa; Maranzano ha raccontato che Taormina tempo prima aveva importunato la sua compagna e che vedendoselo davanti ha perso il controllo e l’ha colpito. Gli inquirenti stanno verificando la sua versione.

“Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza”, aveva urlato disperata la madre di Paolo, Fabiola Galioto (nella foto sotto). La coppia ha altri due figli.

La zona è nota come ‘Champagneria‘. E’ un luogo di ritrovo serale di migliaia di giovani, nel weekend, che sostano davanti alle decine di locali dove soprattutto si bevono alcolici. Diverse volte alla Champagneria sono scoppiate risse, scazzottate e sono intervenuti polizia e carabinieri. Nell’agosto 2024 proprio in via Spinuzza le forze e dell’ordine avevano fermato due giovani su un ciclomotore che avevano una pistola Beretta con matricola abrasa, col caricatore con 8 colpi, una piccola quantità di hashish e mille euro in contanti.

