Gli alunni della media Dantoni di Scicli a Ragusa per incrociare la Fiamma Olimpica

Scicli – Mercoledì 17 Dicembre una cospicua rappresentanza degli alunni della scuola media, qualificatisi nelle gare di atletica (corsa campestre), hanno avuto la possibilità di vivere un momento storico indimenticabile, cioè il passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 a Ragusa. L’atmosfera di partecipazione collettiva, di festa ed accoglienza ha accompagnato il corteo che ha attraversato il cuore della città. La Fiamma olimpica rappresenta un simbolo universale di pace, sport e fratellanza e pertanto il suo passaggio è un invito per costruire alla costruzione un futuro luminoso.

Foto di Ezio Cairoli.

