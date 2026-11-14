Libera una tigre dalla gabbia per girare un video su TikTok: 19enne cerca di fermare l’animale e muore. Influencer arrestato

Pakistan – Orrore Pakistan. Un giovane di 19 anni di nome Talha è stato attaccato mortalmente da una tigre in una fattoria privata di allevamento a Kahna, mentre partecipava alla registrazione di un video per TikTok. L’influencer Nouman Hassan, che appare inizialmente nel video con l’animale, ha chiesto di farlo uscire dalla sua gabbia per filmare e la tigre ha perso il controllo.

Gravissime le ferite riportate dal dipendente della fattoria il cui padre e fratello erano presenti nel tragico evento.

Il giovane è stato trasferito d’urgenza in ospedale ma è deceduto a causa delle lesioni; la polizia ha arrestato il creatore di contenuti e il proprietario della tenuta dopo aver scoperto che avevano cercato di nascondere il fatto simulando un attacco di un cane, e ora stanno indagando su permessi e negligenze mentre la tigre è rimasta sotto la custodia delle autorità per la fauna selvatica.

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