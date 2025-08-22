Liberati oltre 600 metri quadrati di spiaggia tra Carratois e Scalo Mandrie: rimossa attrezzatura abusiva e lidi improvvisati

Portopalo di Capo Passero – Ombrelloni, lettini, ma anche pedane con tavoli, sedie e divani. I militari della guardia costiera di Siracusa hanno liberato oltre 600 metri quadrati di spiaggia tra Carratois, a Pachino, e Scalo Mandrie, a Portopalo di Capo Passero, occupati abusivamente. Da anni, nella zona, erano stati allestiti degli stabilimenti balneari: comprensivo di arredi relax a Carratois, e con servizi in spiaggia abusivi a Scalo Mandrie. I responsabili sono stati denunciati e le attrezzature rimosse, restituendo ai cittadini la spiaggia libera.

