Libri, Bufalino, letteratura come vita

Ragusa – Sarà presentato sabato 24 ottobre alle 17.30 alla libreria Flaccavento a Ragusa il libro di Giuseppe Traina e Nunzio Zago “Gesualdo Bufalino, la letteratura come vita” (Carocci Editore). Saranno presenti gli autori.

Lo studio a quattro mani di Giuseppe Traina e Nunzio Zago appena pubblicato da Carocci, indaga e problematizza con acutezza i rapporti tra l’opera iperletteraria di Bufalino e la sua vita povera di accadimenti significativi, a parte la giovanile malattia che lo segnò indelebilmente e che gli ispirò il romanzo d’esordio “Diceria dell’untore”. Un’opera che, scrive Nunzio Zago, fonde mirabilmente “i due elementi basilari della sua “poetica”, la “pietà” e la “retorica””.

Nato a Comiso nel 1920, Gesualdo Bufalino morì a Vittoria nel 1996.

Giuseppe Traina

È professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di Catania e membro del comitato scientifico della Fondazione Gesualdo Bufalino. È autore, tra gli altri, di Primaverile ripelliniano. Su Ripellino prosatore (Mucchi, 2023) e Autunnale ripelliniano. Su Ripellino poeta (Quodlibet, 2026).

Nunzio Zago

Già professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di Catania, è direttore scientifico della Fondazione Gesualdo Bufalino. Tra le sue pubblicazioni: Riletture di Dante e Boccaccio (Euno Edizioni-Siké, 2025) e Per Leopardi (Euno Edizioni-Siké, 2025).

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