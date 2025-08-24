Libri, In volo sulla Sicilia di Luigi Nifosì recensito dal Corriere della Sera

Il pezzo a firma di Marisa Fumagalli
di Redazione
Scicli – È apparsa oggi sul Corriere della Sera la recenzione del libro fotografico di Luigi Nifosì “In volo sulla Sicilia” (Abulafia Editore). “Fotografare la Sicilia dall’alto in 1300 euro” è il titolo del pezzo a firma di Marisa Fumagalli.
“Un reportage senza pari che conta 125 foto spettacolari, frutto di 26 anni di ricerca e di voli. Un viaggio durato circa 1.300 ore a bordo degli elicotteri della Guardia di finanza, della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia costiera e della Marina militare”, scrive il Corriere oggi in edicola.
