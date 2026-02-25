Libri, L’accordanza madre-bambino, un dispositivo terapeutico e di ricerca in perinatalità

Modica – È stato finalmente tradotto in italiano il libro di Lucia Stella intitolato “L’“Accordanse” mère-bébé: un dispositif de soin et de recherche en périnatalité”. Un anno dopo la sua pubblicazione in Francia, casa editrice Erès, il testo é stato tradotto e publicato in Italia dalla casa editrice OperaIncerta.

Il libro tratta di una ricerca su un dispositivo terapeutico innovante denominato “Accordanza”. Incentrato sulla danza, “Accordanza” accoglie delle mamme con i loro bambini (0-1 anno) per restaurare il legame affettivo in caso di vulnerabilità psicologica.

A partire dalle osservazioni che ha effettuato in un servizio di pedopsichiatria perinatale a Parigi durante il suo tirocio abilitante alla professione di psicologo, la modicana Lucia Stella ha avuto l’intuizione che la danza potesse permettere un cambiamento nella sintonizzazione (Stern, 1989) tra la madre e il bambino. Nel momento in cui la madre sperimenta su se stessa determinati vissuti corporei, che non ha mai sperimentato o che ha rimosso, puo’ accordarsi con se stessa e quindi coi bisogni del bambino.

Ascoltare se stessi per poter ascoltare l’altro: é questo il punto di partenza per un possibile incontro con l’altro, con il proprio bambino. Lo spazio che la danza crea tra la madre e il bambino permette a ciascuno di loro di iniziare la relazione, diventando quindi Soggetti, creatori di una coregrafia singolare dell’incontro priordiale.

La prefazione é stata scritta dal Pr. Bernard Golse. La post-fazione é stata scritta da Dominique Mazéas.

Chi è Lucia Stella

Lucia Stella é psicologa con dottorato in Psicopatologia e psicanalisi, docente a contratto di psicologia clinica e psicologia dello sviluppo presso l’Unviersità Paris-Cité, danzatrice e coreografa, formatrice dello strumento terapeutico “Accordanza”.

La presentazione del testo a Modica

Il libro, che in Italia si intitola “L’accordanza madre-bambino, un dispositivo terapeutico e di ricerca in perinatalità”, sarà presentato il 6 marzo a palazzo dei Mercedari a Modica a partire dalle 17. Interverranno le dottoresse Vania Blanco e Irene Giorgio. Intermezzi musicali di Gianluca Abbate.

