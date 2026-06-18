Libri, L’altare barocco nella Sicilia iblea, presentazione a Modica

Modica – Il volume “L’altare barocco nella Sicilia iblea. Modelli architettonici, apparati, macchine sceniche” a cura di Lucia Trigilia sarà presentato 22 giugno 2026 alle ore 17.30 alla Domus Sancti Petri di Modica.

Organizzata dal Centro Internazionale di Studi sul Barocco e dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo, questa presentazione del volume nella Domus Sancti Petri a Modica, dopo quella di Noto e di Ragusa, sarà dedicata in particolare alla disamina degli altari studiati da Lucia Trigilia come apparati della “meraviglia”, in cui si rispecchia la poetica e l’estetica del barocco, culmine e fondale prospettico dello spazio della chiesa e apogeo della Gloria religiosa. Sarà dedicata inoltre al quadro storico del policentrismo urbano della Sicilia orientale e degli Iblei curato da Giuseppe Barone e alla puntuale ricognizione degli altari del Settecento negli Iblei occidentali, studiati nel volume da Paolo Nifosi, che al termine della presentazione guiderà la visita agli altari della Chiesa Madre di San Pietro.

Il volume fa parte della prestigiosa collana “Quaderni dell’Atlante del Barocco in Italia” diretta da Marcello Fagiolo. L’Atlante è la prima rassegna, sistematica e monumentale, dedicata a una grandissima civiltà, rilanciata negli ultimi decenni attraverso studi che consentono una nuova prospettiva storica e nuove interpretazioni del barocco italiano.

L’altare può essere considerato metafora dei grandi temi rappresentativi della stagione barocca che pone al centro la meraviglia, capace di unificare insieme l’architettura, l’apparato artistico e quello teatrale. L’altare, osservato nello spazio della chiesa, manifesta le capacità scenografiche, teatrali e illusionistiche degli artisti, banco di prova di un’azione corale che coinvolge le varie arti sotto la regia dell’architetto. In tale ottica, l’area degli Iblei offre per la prima volta lo spaccato di una vasta produzione disvelando modelli architettonici, materiali, committenti e maestranze attive tra Seicento e Settecento in un’area geografica d’eccellenza. Da questo incito studio, attraverso un’attenta ricognizione nelle due province di Siracusa e Ragusa, si imprime non solo una nuova direzione alle ricerche sul Val di Noto, divenuto a ragione “patrimonio dell’umanità”, ma si offrono anche opportunità di nuova conoscenza per avviare restauri, come già nel caso dell’altare della SS. Annunziata di Ragusa Ibla. La prossima presentazione è prevista a Siracusa, nella Biblioteca Alagoniana il 25 settembre 2026 e successivamente a Roma.

Il volume (De Luca editori d’arte, Roma 2025) contiene saggi di Giuseppe Barone, Simona Gatto, Sebastiano Giuliano, Francesca Gringeri Pantano, Alexandra Ieni, Andrea La Rosa, Paolo Nifosi, Lucia Trigilia.

© Riproduzione riservata