Santa Croce Camerina – Luglio è il mese del mare ma anche di Libri d’aMare. Saranno quattro gli appuntamenti dell’undicesima edizione dell’ormai storica rassegna letteraria di Punta Secca, organizzata dall’Associazione Glocal con il supporto del Comune di Santa Croce Camerina e diretta da Domenico Occhipinti e Alessandro Renda.

Venerdì 18 luglio alle 21.45 con Mariagiovanna Fanelli, in Piazza Belvedere, la scrittrice Veronica Galletta presenta “Malotempo” edito da minimum fax. Sabato 19 luglio alle 21.45 ci sarà il ritorno di Arianna Mortelliti che, nell’anno del centenario del nonno, Andrea Camilleri, presenterà il suo secondo romanzo edito da Mondadori: “Quel fazzoletto color melenzana”. Lunedì alle 19.30 sarà il momento del giornalista Attilio Bolzoni, con il suo “Immortali”, saggio sulla “borghesia mafiosa” edito da Fuoriscena, e per la chiusura, sabato 2 agosto alle 21.45, sul palco l’ex presidente del Senato Pietro Grasso autore di una graphic novel edita da Tunué dal titolo: “Da che parte stai?”.

