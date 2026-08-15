Licata, cani randagi si rifugiano nel supermercato per sfuggire al caldo torrido

Come hanno reagito clienti e personale

Licata , Agrigento – Cercavano soltanto un po’ di sollievo dalle temperature roventi che stanno flagellando la Sicilia e lo hanno trovato nell’androne condizionato di un supermercato. A Licata, in provincia di Agrigento, un gruppo di cani randagi è entrato autonomamente all’interno del punto vendita Lidl della zona, adagiandosi sul tappeto all’ingresso per godersi l’aria fresca diffusa dall’impianto di climatizzazione.

Le immagini dei quattro zampe stesi tranquillamente a pochi passi dalle porte scorrevoli hanno fatto rapidamente il giro dei social network, raccogliendo un’ondata di elogi per la sensibilità dimostrata nei confronti degli animali in difficoltà. Al tempo stesso, la vicenda ha riaperto una discussione mai sopita sulla gestione del randagismo sul territorio. Molti utenti hanno infatti evidenziato come le azioni di solidarietà dei privati, per quanto encomiabili, non possano sostituire una programmazione pubblica a lungo termine basata su interventi di sterilizzazione, recupero e cure veterinarie.

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