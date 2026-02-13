Liceo scientifico di Ragusa: studente aggredisce un collaboratore scolastico

Ragusa – È successo questa mattina al Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa. Un giovane ha insistito per lasciare l’istituto prima dell’orario consentito. Al diniego della dirigente scolastica e degli insegnanti, lo studente ha comunque abbandonato l’edificio, spintonando un collaboratore scolastico che cercava di fermarlo. Il ragazzo è di origine francese, pur vivendo da tempo in città con la propria famiglia. All’esterno, la situazione è ulteriormente degenerata: il giovane ha tentato di bloccare un’auto in transito, pretendendo di salirvi a bordo. Un assistente scolastico intervenuto per riportarlo all’interno dell’istituto è stato aggredito; lo studente gli ha strappato la collana e gli ha sferrato un pugno al volto. La Polizia di Stato ha preso in carico il ragazzo e ha avviato le indagini.

