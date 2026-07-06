L’incendio in veranda, arrivano i pompieri

Acate -Un incendio divampato questa mattina nella veranda di un edificio in via Garibaldi ad Acate ha richiesto l’intervento della squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria. Le fiamme, sviluppatesi tra arredi e suppellettili presenti nello spazio esterno, hanno rischiato di estendersi all’interno dell’appartamento, ma il personale intervenuto è riuscito a circoscrivere rapidamente il rogo e a impedirne la propagazione.

Secondo i primi rilievi effettuati sul posto, l’origine dell’incendio sarebbe riconducibile a cause elettriche, ipotesi al momento più accreditata dagli operatori.

© Riproduzione riservata