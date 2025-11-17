L’incidente di Milano con la Mercedes Classe G da mezzo milione di euro accartocciata come un giocattolo di latta

Ha perso la vita Pietro Silva Orrego, 19 anni

Milano – Accartocciata come un giocattolo di latta. Costava mezzo milione di euro la Mercedes Classe G 63 Amg Stronger Than Time Edition presa a noleggio e andata distrutta nell’incidente avvenuto in viale Fulvio Testi.

Nell’incidente è morto Pietro Silva Orrego, 19 anni.

Il telaio della grande auto con le ruote e il motore piantato nell’aiuola tra le due carreggiate, la cabina ribaltata sull’asfalto. E poi le fiamme, in un principio d’incendio subito spento dai vigili del fuoco ma anche dalla pioggia battente. Andava veloce il Mercedes classe G Brabus. Per capire quanto bisognerà aspettare i rilievi degli investigatori. Ma i rottami rimasti in strada, sparsi in più di cento metri, sembrano l’epicentro di un’esplosione.

Il bilancio è gravissimo: un ragazzo di 19 anni, Pietro Silva Orrego, morto, un’amica di 30 molto grave e poi altri due feriti, per fortuna non in condizioni critiche, tra cui l’uomo alla guida dell’altra vettura. Secondo le prime ricostruzioni alla guida del grande Suv c’era un 20enne che non ha mai preso la patente. L’unico dei tre amici rimasto illeso.

