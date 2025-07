L’incidente e il dolore per la morte di Francesco Messina, 59 anni

Ficarazzi, Palermo – “Che triste notizia Franco, ci eravamo visti qualche giorno fa in pizzeria c’era pure il figlio eri così sorridente, che la terra ti sia lieve, eri davvero una gran brava persona”. Ficarazzi a lutto per la morte di Francesco Messina, 59enne coinvolto in un incidente avvenuto poco prima dell’alba sulla Gela-Licata.

Messina viaggiava con altre due persone a bordo, il furgone si è ribaltato finendo in un’area di servizio. Coinvolto anche un camion. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Potrebbe interessarti anche... Furgone si ribalta un morto e due feriti. Perde la vita Francesco Messina

Centinaia di messaggi di cordoglio per la morte di Francesco Messina sulla pagina di Ficarazzi Oggi, che ha pubblicato anche una foto che lo ritrae sorridente.

Un 59enne molto conosciuto, Messina, una “bravissima persona”, ricorda Enza S.. “È con immenso dispiacere che apprendo la notizia, non ci sono parole, condoglianze alla famiglia Messina”.

“Mi dispiace – scrive su facebook Rosario R. – una brava persona”. E ancora: “Le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. Eleonora F. descrive il cugino Francesco Messina come “un grande lavoratore per la famiglia e i nipoti. Non è giusto, una tragedia che ti arriva in prima mattina”.

“Francooo…persona per bene e grande lavoratore! Ci siamo visti ultimamente e come sempre eri allegro e contento di vedere gli amici la vita è ingiusta!”, commenta Ciccio L.T..

© Riproduzione riservata