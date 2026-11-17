Giardini Naxos – Incidente questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania. Poco dopo le 9, vicino allo svincolo di Giardini Naxos, un operaio impegnato in un cantiere sulla carreggiata è stato travolto da un’auto che, per cause da accertare, è finita all’interno dell’area di lavoro. L’uomo è deceduto a causa dell’impatto.

Alla guida della vettura c’era una donna che avrebbe perso il controllo per evitare la manovra azzardata di un altro automobilista. L’auto ha così invaso l’area di cantiere e ha colpito in pieno l’operaio. L’automobilista, molto scossa, si è fermata subito e ha provato a soccorrere il dipendente.

Immediata la richiesta di soccorso e l’arrivo dell’ambulanza insieme alle pattuglie della Polizia stradale di Giardini Naxos, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I poliziotti stanno cercando di ricostruire la dinamica.

Il Cas che gestisce la A18 comunica che, a causa di quanto accaduto, «è stata istituita l’uscita obbligatoria, per gli automobilisti diretti verso Catania, allo svincolo di Giardini Naxos con successivo rientro in autostrada allo svincolo di Fiumefreddo. Si raccomanda la massima prudenza, di prestare attenzione alla segnaletica stradale e di seguire le indicazioni fornite dal personale presente sul posto. Possibili rallentamenti e disagi alla circolazione».

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