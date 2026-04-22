Lettere in redazione
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22/04/2026 19:16

L’incubo del passaggio a livello per chi da San Giacomo deve recarsi a Ragusa in auto

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

di Redazione

Meteo: Ragusa 20°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Gentile Direttore Ragusanews,
giornalmente viaggio da San Giacomo a Ragusa e purtroppo devo evidenziare il totale disservizio delle ferrovie dello Stato, che causa ritardi giornalieri con la chiusura del passaggio a livello per periodi interminabili in orari di punta per studenti e lavoratori. È totalmente inaccettabile che nel 2026 si sia costretti ad attendere anche per 30 minuti, è una vergogna, chiedo a  chi di dovere di intervenire immediatamente per ovviare a questa problematica che giornalmente colpisce decine di pendolari che si spostano sulla Giarratana-Ragusa.
Non voglio entrare nel merito sulla reale necessità di questo servizio (visto le esigue utenze) ma chiedo che almeno  venga svolto senza creare malumori e danni a chi si sposta nei propri mezzi.

Cordialmente
Dott. Enrico M.

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