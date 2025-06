L’incubo della doccia a Marina di Ragusa

Ragusa – Buonasera Ragusanews,

come ogni anno mi sposto dal mio paese nella Piana di Catania per trascorrere alcune giornate di mare nel ragusano, litorale che ritengo superiore quantomeno per pulizia, e mi fermo qui…

Bene, come ogni anno mi sono recato in spiaggia a Marina di Ragusa a trascorrere una giornata di mare e al termine della mia tintarella ho guadagnato il lungomare in cerca di una doccia pubblica.

Ora, le docce le ho trovate, ma non sono riuscito ad aprire un rubinetto che erogasse acqua. Capisco che si tratta di docce intelligenti pensate per non sprecare acqua e mi collego a internet col mio telefonino trovando un annuncio roboante del 2024: le docce col braccialetto!

“Ricordiamo come funziona il servizio: con un braccialetto da €10 si avrà diritto a 200 docce, con una tessera da €5 a 100 docce, con una tessera da €3 a 60 docce.

Il costo di ogni doccia sarà quindi di appena 5 centesimi e l’erogazione dell’acqua durerà 30 secondi, un tempo superiore rispetto a quanto normalmente avviene con le docce temporizzate “a pulsante”.

Una volta esauriti, bracciali e tessere non vanno gettati ma riconsegnati ai punti vendita per essere ricaricati e riutilizzati, contribuendo così a evitare un inutile spreco di plastica”. Così recita il sito del Comune di Ragusa.

Voglio chiedere: capisco la lotta allo spreco di acqua, capisco l’elenco delle attività commerciali che vendono i braccialetti ricaricabili di plastica riciclabile eccetera eccetera. Io volevo solo lavarmi i piedi dalla sabbia. È troppo banale per i ragusani?

© Riproduzione riservata