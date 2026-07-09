Lettere in redazione
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09/07/2026 09:18

L’incubo di abitare in via Genova a Marina di Ragusa: schiamazzi e alcol fino all’alba

Riceviamo e pubblichiamo.

di Redazione

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Ragusa -Egregio direttore di Ragusanews,
abbiamo inviato mezzo PEC un esposto al Prefetto, al Questore e per conoscenza al sindaco di Ragusa per denunciare l’estrema situazione di degrado della piazzetta di via Genova a Marina di Ragusa.

Ormai è consuetudine che il sabato sera centinaia di ragazzi, soprattutto minorenni ,si radunano dopo la mezzanotte fino alle prime luci dell’ alba facendo abuso di alcool, danno vita a urla, canti e hanno preso l abitudine di urinare e vomitare davanti le abitazioni.

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Chiediamo di dare massima diffusione per sensibilizzare sia le autorità competenti sia la cittadinanza. A testimonianza di quanto detto un video presente su Facebook.

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