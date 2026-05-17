L’Infiorata di Noto 2026 è un omaggio alla cultura pop: Armani e la Carrà sul tappeto di 400mila petali continua su: https://www.fanpage.it/stile-e-trend/viaggi/linfiorata-di-noto-2026-e-un-omaggio-alla-cultura-pop-armani-e-la-carra-sul-tappeto-di-400mila-petali/ https://www.fanpage.it/

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Noto – Con l’arrivo della primavera ritorna anche l’Infiorata di Noto, uno degli eventi più attesi nel cuore barocco della Sicilia, che ogni anno vede il centro della cittadina nel siracusano trasformarsi in un museo a cielo aperto grazie a meravigliosi tappeti floreali. In occasione della 47esima edizione dell’appuntamento, si è voluto rendere omaggio ai linguaggi e alle avanguardie che hanno segnato il ‘900, dunque con oltre 400.000 petali colorati sono state riprodotte alcune delle icone della cultura pop, da Andy Warhol a Freddy Mercury, fino ad arrivare a Freddy Mercury, a Marilyn Monroe e agli italianissimi Pippo Baudo e Raffaella Carrà: ecco le foto dell’Infiorata del 2026.

A partire dallo scorso 15 maggio il centro storico di Noto è stato illuminato dai meravigliosi tappeti di petali dell’Infiorata. Il tema di quest’anno è “La cultura pop si racconta” ed è per questo che tutti i “quadri floreali” realizzati su Via Nicolaci sono ispirati alla grafica anni ’60 di Andy Warhol, al mondo del fumetto e dei cartoon.

L’obiettivo è creare un dialogo tra il passato barocco della città e la cultura contemporanea, raccontando i linguaggi, le avanguardie e le icone che hanno segnato il ‘900, rivoluzionando per sempre (e per primi) l’immaginario collettivo. Il simbolo dell’Infiorata di Noto 2026 è Freddy Mercury in versione floreale: diventato protagonista del manifesto ufficiale, è stato riprodotto con un fiore al posto del microfono tra le mani.

Guardando le immagini dell’Infiorata di Via Nicolaci, a Noto, ci si può divertire a riconoscere tutti personaggi simbolo della cultura pop: ci sono Andy Warhol, il “padre” della pop art, i fumetti iconici dell’artista Roy Lichtenstein, ci sono Michael Jackson che balla, Raffaella Carrà con l’iconico caschetto biondo in primo piano e Freddy Mercury con la corona.

Sul tappeto di fiori ci sono le modelle di Giorgio Armani, Marilyn Monroe, la Pantera Rosa, Pippo Baudo e i Beatles. Si continua con Domenico Modugno, Spiderman, Calimero, Charlie Chaplin e Keith Haring: per realizzare il tappeto di oltre 700 metri quadri i maestri infioratori di Noto hanno usato ben 400.000 petali colorati. Il risultato? Assolutamente memorabile e iconico: la cittadina siciliana è stata ancora trasformata in un laboratorio permanente di arte contemporanea e identità culturale.

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