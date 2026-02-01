L’influencer siciliana Nadia Lauricella diventa cavaliera dell’Ordine al merito per volontà del Presidente Mattarella

Racalmuto, Agrigento – Da anni mostra il suo sorriso contagioso e la sua vita fra equitazione, motociclette, viaggi e moda nonostante la focomelia l’abbia lasciata senza braccia dalla nascita.

Adesso l’influencer Nadia Lauricella, 28 anni, di Racalmuto, è stata nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella cavaliere dell’ordine al merito con il palermitano Mauro Glorioso e altre 29 persone.

“Inizialmente – spiega Nadia – ho pensato che si trattasse di uno scherzo; quando poi ho realizzato che era tutto vero è stata una gioia collettiva, da parte della mia famiglia”. La motivazione parla chiaro: Nadia trasmette “un messaggio di forza e speranza per affrontare la disabilità in maniera diversa”. “Ho mostrato la mia routine fatta di sport soprattutto, di make up e tanta moda. E di viaggi sicuramente”. Perché una vita felice è possibile sempre. Basta volerlo.

