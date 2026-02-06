Lino Banfi sulla sedia a rotelle, si copre il viso e la figlia scherza: “Ma che ti vergogni?”

Il 9 luglio prossimo, Lino Banfi compirà 90 anni, ma non perde la sua proverbiale ironia. La figlia Rosanna ha diffuso, sulla sua pagina Instagram, alcuni video dalla durata di pochi secondi dove si vede il padre spostarsi sulla sedia a rotelle in un ambiente che richiama quello di una stazione ferroviaria.

In un video, girato dentro un ascensore, l’attore di Canosa di Puglia, prima di uscire, cerca di nascondersi per non farsi riconoscere, tirando su il cappuccio della giacca e coprendosi il volto con la valigia che tiene sulle ginocchia. “Sei in incognito?”, gli domanda, scherzando, la figlia. “C’è qualcuno?”, chiede lui. Con loro ci sono anche Virginia Leoni (nipote di Banfi) e la sua bambina, Matilde Lucia, nel passeggino.

In un altro video, Rosanna chiede al padre: “Che ti vergogni a farti vedere che vai sulla sedia?”. Lui risponde con una battuta: “Sulla sedia sì, se no devo fare il salto e far vedere a tutti che sto bene”; nell’ultimo filmato Banfi è dentro la stazione, sulla carrozzina, proprio come la pronipotina, che è accanto a lui. Ed ecco che arriva un’altra battuta per sdrammatizzare: “Abbiamo la stessa velocità”, ha scherzato l’attore.

© Riproduzione riservata