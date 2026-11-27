Ragusa – Si può riconoscere in anticipo il rischio che un ospite di una residenza sanitaria assistenziale sviluppi un’infezione? E quando un algoritmo segnala quel rischio, come decide il medico se intervenire? Sono le domande al centro del convegno dell’Asp di Ragusa che venerdì 27 novembre ha riunito operatori sanitari e ricercatori nella sala «Saro Di Grandi» dell’Avis.

Ad aprire i lavori è stato il direttore sanitario dell’Asp, Sara Lanza. “La sfida per l’Asp è far dialogare i dati dei laboratori con ciò che medici e infermieri osservano ogni giorno in reparto. Se queste informazioni arrivano insieme a chi assiste il paziente, diventa più facile riconoscere un segnale di rischio e decidere quando approfondirlo”.

Stefania Stefani, coordinatrice scientifica del progetto PRASSI al Policlinico di Catania, ha affrontato il tema dei modelli di machine learning, sistemi capaci di riconoscere schemi nei dati, e il ruolo delle reti regionali nella sorveglianza dei microrganismi resistenti agli antibiotici. Matteo Spata ha portato il caso delle Rsa. “In una Rsa la domanda è molto pratica: tra le persone che assistiamo oggi, chi ha bisogno di un controllo in più? Un modello che riconosce un aumento del rischio può aiutare il personale a fare questa scelta”.

È su quel passaggio, dalla segnalazione alla decisione, che si è soffermato Cristoforo Pomara. Secondo il professore, l’intelligenza artificiale può affiancare il clinico e rendere più rapidi i percorsi sanitari. Spetta sempre al medico valutare le condizioni del paziente e decidere quali accertamenti o cure siano opportuni.

Per Angela D’Arrigo, responsabile scientifica del convegno, conta anche il tempo che un’informazione impiega per raggiungere il reparto. Con Maria Luisa Occhipinti ha esaminato l’uso dei dispositivi connessi e dei sistemi di tracciamento lungo il percorso assistenziale. «Un dato raccolto in laboratorio diventa utile per la prevenzione quando arriva in tempo a chi segue il paziente. È da questo passaggio, dal laboratorio al reparto, che partirei per valutare una tecnologia».

Giuseppe Smecca e Giuseppe Algieri hanno moderato il confronto di apertura. Algieri, presidente del Comitato per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza, ha guidato anche il dibattito con Pomara e con Domenico Arezzo, intervenuto sul consenso informato e sulla tutela dei dati. «Se un sistema segnala un rischio, il medico deve capire da dove viene quell’indicazione e valutarla alla luce delle condizioni del paziente. Deve anche poter spiegare perché ha deciso di intervenire».

Alla giornata, organizzata da Giancarlo Brafa, hanno partecipato i professionisti dei laboratori degli ospedali di Vittoria e Comiso. Andrea Giuseppe Maugeri e Gemma Fuduli hanno approfondito la sorveglianza delle infezioni e l’interpretazione degli allarmi predittivi. Pietro Lo Piano ha portato il punto di vista della microbiologia, Arturo Montineri ha affrontato l’uso appropriato degli antibiotici e Massimo Iacono la digitalizzazione dei percorsi assistenziali dell’Asp. Hanno contribuito ai lavori anche Alice Ilardo e le moderatrici Giovanna Fretto e Alessandra Giarratana.

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