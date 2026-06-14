Lipari, muore un turista siracusano: aveva accusato un malore in mare

Isole Eolie – A Lipari un turista di Siracusa, A.F. 59enne, ha accusato un malore mentre nuotava nel mare in prossimità delle ex spiagge bianche e a notarlo in difficoltà erano stati alcuni diportisti. Ma è morto appena trasferito al porto di Canneto.

Il medico del 118 ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma le condizioni del vacanziero erano apparse subito gravi. Alle Eolie era arrivato da qualche giorno con un gruppo di amici. A richiedere l’intervento del 118 erano stati proprio i diportisti che transitavano nel tratto di mare limitrofo alla zona pomicifera.

E tra non poche difficoltà, per la delicatezza del frangente, viste le condizioni del vacanziero, con un gommone lo avevano trasferito al porticciolo piu’ vicino di Canneto. Le condizioni – come anticipato – arano apparse subito gravi e il medico intervenuto con l’ambulanza aveva iniziato a rianimarlo, anche con un massaggio cardiaco.

Ma non c’è stato putroppo nulla da fare perchè il suo cuore aveva cessato di battere.Nel porticciolo è anche intervenuta la motovedetta della guardia costiera insieme alla pattuglia dei carabinieri. Una prima informativa è stata inviata al piemme di turno alla procura di Barcellona PG. Ma trattandosi di morte naturale – almeno così sembra – dopo una serie di verifiche di rito effettuate nell’area portuale, la salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero di Lipari. In attesa dei familiari per il ritorno a casa. Per l’ultimo saluto.

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