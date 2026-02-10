L’Italia compra l’Antonello da Messina messo all’asta a New York

Roma – L’Italia ha comprato per 14,9 milioni di dollari l’Antonello da Messina che Sotheby’s aveva offerto la scorsa settimana al migliore offerente. La conferma e’ arrivata da Sotheby’s. Il piccolo dipinto creato per la devozione privata e raffigurante un Ecce homo da un lato e un San Gerolamo dall’altra, e’ stato acquisito dal Ministero della Cultura attraverso il Direttorato Generale dei Musei.

Il quadro era l’ultima raffigurazione di Antonello di un Ecce Homo rimasto ancora in mani private.

Il dipinto era stato ritirato da Sotheby’s poco prima che finisse sotto il martello del battitore a causa del forte interesse dimostrato dal governo italiano che ha pagato una cifra un soffio al di sotto del massimo della stima di partenza di 15 milioni.

Le opere di Antonello da Messina sono estremamente rare: solo una quarantina di quadri del pittore siciliano sono arrivati fino a noi e questo esempio, dipinto intorno al 1460 dopo il ritorno nella natia Messina, e’ probabilmente l’ultimo finora rimasto in una collezione privata.

Concepito per essere contemplato e vissuto nella solitudine dal proprietario originario, il dipinto e’ anche il primo di una serie di Ecce Homo dipinti da Antonello: tutte le altre versioni sono conservate in musei tra cui il Met di New York, Palazzo Spinola a Genova e il Collegio Alberoni a Piacenza mentre della quarta, conosciuta solo attraverso foto, si sono perse le tracce.

Su un lato, l’Ecce Homo emerge dall’oscurità da dietro un parapetto, gli occhi rossi e gonfi mentre gocce di sangue dalla corona di spine colano sulla fronte e sul petto; sull’altro lato del pannello San Girolamo penitente abita un paesaggio desertico e spoglio, segnato dalla devozione e dall’imitazione di Cristo attraverso la sofferenza. Insieme, le due immagini danno forma a un’opera che racchiude non solo una innovazione artistica, ma anche l’impronta fisica della fede.

Il quadretto, presentato in passato in mostre al Met, alle Scuderie del Quirinale e a Palazzo Reale a Milano, e’ gia’ stato richiesto per una grande rassegna su Antonello in programma nel 2028 al museo nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid, aveva informato Sotheby’s prima dell’asta.

La prima menzione documentata del pannello risale all’inizio del Novecento quando faceva parte di una collezione privata spagnola. L’Ecce Homo fu poi acquisito dalla galleria Wildenstein & Co. di new York nel 1967 e successivamente venduto tramite trattativa privata da Sotheby’s al gallerista Fabrizio Moretti, che a sua volta lo cedette all’attuale proprietario.

