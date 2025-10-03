Condividi "Litiga col fidanzato, apre lo sportello e si lancia dall’auto in corsa: una 19enne è grave" sui social

Piazza Armerina, Enna – Nel tardo pomeriggio una diciannovenne è stata trasferita in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina al Sant’Elia di Caltanissetta, a causa di una grave emorragia cerebrale conseguente a un trauma cranico.

Secondo una prima ricostruzione la giovane, mentre si trovava in auto con il fidanzato, avrebbe avuto un alterco e, all’improvviso, avrebbe aperto la portiera lasciandosi cadere dal veicolo in movimento. La ragazza è stata accompagnata all’ospedale Chiello da polizia e carabinieri che sono stati chiamati ad intervenire in vi

La ragazza è stata accompagnata all’ospedale Chiello di Piazza Armerina da polizia e carabinieri che sono stati chiamati ad intervenire in via Silvia, nel quartiere Casalotto, poco dopo le 14. La giovane aveva alla testa una ferita lacero contusa.

La paziente si trova attualmente in sala operatoria per un delicato intervento di neurochirurgia.

