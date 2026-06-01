Litiga con un altro automobilista a Modica Sorda: “Datemi un martello”

Modica – Una banale lite per una manovra non gradita è degenerata in minacce e pugni tra 2 automobilisti, nei pressi del polo commerciale, nella mattinata di lunedì. Uno dei 2 ha tirato fuori dalla macchina addirittura un martello, brandendolo contro l’antagonista. A riportare la calma e ad evitare ferimenti seri tra i due sono stati altri automobilisti di passaggio, che, vista la scena, sono scesi dai rispettivi veicoli per separare i 2 contendenti, che sono poi ripartiti in direzioni diverse al volante delle loro rispettive auto.

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